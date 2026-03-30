COLONIA ABORIGEN DEMORAN A UN MENOR Y REGRESAN ELEMENTOS SUSTRAÍDOS DE UNA VIVIENDA

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría local tras una rápida intervención investigativa.

Hoy, alrededor de las 13, efectivos policiales esclarecieron un hecho de “supuesto robo” ocurrido en un barrio local de Colonia Aborigen, luego de la denuncia realizada por una mujer que había acudido a controlar la vivienda de un familiar ausente.

De acuerdo a lo informado, la damnificada constató que desconocidos ingresaron al domicilio tras violentar una ventana y sustrajeron diversos bienes; entre ellos un televisor, un tubo de gas y un secador de cabello.

A partir de las investigaciones realizadas, el personal policial logró establecer la posible participación de dos sujetos de la zona. En ese marco, se procedió a la demora de uno de ellos, tratándose de un menor de edad, y al secuestro de los elementos denunciados como sustraídos, los cuales fueron recuperados en su totalidad.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se dio intervención al Juzgado del Menor y la Familia, que ordenó la entrega del joven a sus responsables legales tras la acreditación de su edad. En tanto, se continúa con la búsqueda del segundo joven, sobre quien presenta un pedido de aprehensión en caso de ser habido.

Los bienes recuperados fueron restituidos a la denunciante, continuando con las diligencias de rigor.

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