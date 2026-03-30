JUAN JOSE CASTELLI  AGENTES RECUPERAN ELEMENTOS ROBADOS DE UN JARDÍN DE INFANTES Y CAPTURAN A CUATRO JÓVENES

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli, que logró esclarecer el hecho en pocas horas tras tareas investigativas.

Este lunes por la mañana, agentes intervinieron en un hecho en el barrio Curishi. El hecho fue advertido alrededor de las 7 de la mañana, cuando la directora del lugar constató que sujetos habían ingresado durante el fin de semana tras violentar una reja y un vidrio de un salón.

Según lo informado, los autores se llevaron diversos elementos, entre ellos garrafas, alimentos, electrodomésticos, utensilios de cocina, un proyector y equipos de sonido, además de otros insumos utilizados para el funcionamiento del jardín.

A partir de las investigaciones y relevamientos de cámaras de seguridad de la zona, el personal policial logró identificar y demorar a cuatro jóvenes, quienes tenían en su poder varios objetos de características similares a los denunciados como sustraídos. Asimismo, durante el procedimiento también se secuestraron otros elementos vinculados a otro hecho delictivo denunciado en la misma dependencia.

Tras la consulta con la fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión de los implicados y el secuestro formal de los bienes recuperados, los cuales serán restituidos a sus propietarios una vez realizados los trámites legales correspondientes.

En el operativo colaboró personal de la División Investigaciones, continuando con las diligencias de rigor.

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