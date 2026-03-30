RESISTENCIA RECUPERAN UNA RUEDA DE AUXILIO VINCULADA A UN ROBO

Se encontraba en poder de un hombre que intentaba venderla.

Este lunes a las 14:30, en el marco de una investigación por supuesto robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad, personal de la División Delitos Contra la Propiedad logró recuperar una rueda de auxilio perteneciente al damnificado, quien había denunciado el hecho el pasado 3 de diciembre del año 2025.

El procedimiento realizado en Calle Libertador N° 1500 aproximadamente, los agentes secuestraron una rueda de auxilio rodado 17 con llanta de aleación color gris plateado con negro y cubierta usada Pirelli, que estaba siendo ofrecida para la venta por un hombre de 37 años, quien fue demorado en el lugar.

Tras consultar con la Fiscalía Penal en turno N° 15, se dispuso el secuestro del elemento y su restitución al propietario bajo acta de reconocimiento. En cuanto al hombre de 37 años fue notificado de las actuaciones y continuará en libertad mientras avanza la investigación.

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