EDUCACIÓN IMPULSÓ JORNADAS EN JARDINES DE INFANTES PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR

La iniciativa se desarrolló en toda la provincia y busca consolidar acuerdos entre familias, docentes y estudiantes desde edades tempranas.

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección General de Inclusión Educativa y la Dirección de Nivel Inicial, promovió durante la última semana la realización de jornadas institucionales en jardines de infantes de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer y renovar los acuerdos de convivencia escolar.

La propuesta, enmarcada en el Calendario Escolar 2026, apunta a consolidar vínculos entre niños, docentes y familias, promoviendo pautas de cuidado, hábitos saludables y normas que favorezcan una convivencia respetuosa dentro de la comunidad educativa.

En este sentido, desde el Programa de Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo se elaboró un documento guía con orientaciones para el desarrollo de las jornadas. El coordinador del programa, Manuel Romero, explicó que la iniciativa busca extender este tipo de espacios a todos los niveles educativos a lo largo del año, incorporando además campañas de concientización sobre problemáticas como el bullying y la prevención del suicidio.

Por su parte, la directora de Nivel Inicial, Beatriz Izquierdo, subrayó la importancia de construir estos acuerdos de manera conjunta: “Es fundamental trabajar con las familias y las instituciones para fortalecer la prevención y garantizar una convivencia adecuada desde los primeros años”.

La propuesta también contó con la participación de la comunidad. Gladis Aranda, madre de un estudiante, valoró la iniciativa al considerar que “es clave abordar estos temas desde edades tempranas para orientar a los chicos en su vida cotidiana”.

Asimismo, se promovió la articulación con instituciones locales. María Miranda, enfermera del Centro de Salud del barrio Don Bosco, destacó el trabajo conjunto con los jardines en temas como vacunación, controles médicos y educación para la salud. “Las normas de convivencia también implican la responsabilidad de las familias en el cuidado de la salud infantil”, concluyó.

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