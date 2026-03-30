ASESINATO EN UNA ESCUELA DE SANTA FE: QUÉ REVELARON LAS PRIMERAS PERICIAS
Los informes indican residuos de disparo en el agresor y permitieron reconstruir parte de la secuencia. Buscan confirmar cómo ingresó la escopeta al establecimiento.
Avanza la investigación por el asesinato de un adolescente de 13 años a manos de un compañero de 15 en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, y en las últimas horas se conocieron los primeros resultados de las pericias realizadas sobre el agresor y la escena del hecho.
Uno de los datos centrales es que el dermotest dio positivo en las manos, el cuello y la cara del atacante, lo que confirma la presencia de residuos compatibles con el uso de un arma de fuego.
En el lugar, los peritos secuestraron una escopeta calibre 12 y dos vainas ya percutadas. Además, en el baño donde se produjo el asesinato del estudiante hallaron más vainas servidas, lo que refuerza la hipótesis de que parte de los disparos se efectuaron en ese sector.
Durante el relevamiento también se encontraron otros elementos clave: un cinturón con cartuchos listos para usar, una mochila con perdigones, un contenedor de municiones, ropa y un buzo que quedó bajo análisis.
Otro de los puntos que sigue bajo investigación es cómo ingresó el arma al establecimiento. Si bien en un primer momento algunos testimonios mencionaban un estuche de guitarra, nuevas declaraciones de alumnos indican que podría haber estado oculta dentro de un buzo.
Con estos avances, la Justicia busca reconstruir la secuencia completa del ataque en un caso que conmocionó a toda la comunidad y que continúa bajo investigación.
Qué es el dermotest
Se trata de una prueba forense que permite detectar residuos de disparo en el cuerpo o la ropa de una persona. Se realiza mediante un hisopado en las zonas a analizar y, a través de técnicas como la microscopía electrónica, identifica partículas provenientes del fulminante del arma.
Quién era Ian Cabrera, el adolescente asesinado por un compañero en Santa Fe
Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado por un compañero de 15 en el ataque ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, Santa Fe, cursaba el primer año de la secundaria, jugaba al fútbol y era fanático de River.
El episodio se produjo este lunes por la mañana, cuando un estudiante de 15 años ingresó armado al establecimiento y abrió fuego en el patio interno durante el ingreso escolar. El ataque dejó además varios heridos y generó una profunda conmoción en la comunidad.
Ian era fanático de River y tenía como referente al mediocampista Enzo Pérez, jugaba al fútbol en el Club Independiente de San Cristóbal, donde sus compañeros y entrenadores lo recuerdan como un chico comprometido y cercano. Quienes lo conocían destacan su vínculo con el deporte y su presencia dentro del grupo.
«El hecho ocurrió aproximadamente 7:30. A esa hora recibo el llamado de mi hija llorando, desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros en la escuela. En esa desesperación, salí a buscarla y me dijo que salieron corriendo por detrás de la escuela, otros saltaron el alambrado y otros saltaron de las ventanas», relató María José, madre de una alumna.
La mujer describió la escena que se vivió en el lugar: «Corrían para todos lados, con caras de perdidos, sin saber dónde ir». Según el relato de los estudiantes, el agresor habría ingresado con una escopeta oculta en un estuche de guitarra y efectuado varios disparos.
«Escuchar el relato de los chicos es terrible. Quedaron en shock. Mi hija dice que disparó por disparar, no contra alguien en particular», agregó.
Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias del ataque, el foco en San Cristóbal está puesto en acompañar a la familia de Ian Cabrera.