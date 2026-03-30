Murió María del Carmen Roqueta, figura clave en los juicios por delitos de lesa humanidad

Su trabajo no pasó desapercibido para los organismos de derechos humanos. Desde Abuelas de Plaza de Mayo destacaron su intervención en los juicios y recordaron su aporte en el reconocimiento judicial del plan sistemático de apropiación de niños durante la dictadura. «Dio fin a 36 años de nuestro reclamo sobre la existencia de un plan sistemático de secuestro, sustracción, y ocultamiento de nuestras nietas y nietos», señalaron desde la organización, que además la despidió con palabras de afecto: «Siempre comprensiva y cálida, rigurosa, así la recordaremos».

Personalidad Destacada por la Legislatura porteña

En 2019, la Legislatura porteña la distinguió como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos, un reconocimiento impulsado por Victoria Montenegro, cuya historia personal estuvo atravesada por los crímenes que la propia Roqueta investigó. Durante aquel homenaje, la entonces legisladora expresó: «Se comprobó a través de su trabajo que hubo un robo sistemático de bebés. Hubo un terrorismo de Estado que no puede volver nunca más».

Al recibir la distinción, la exjueza manifestó su sorpresa y gratitud: «Estoy sinceramente agradecida porque fue algo inesperado. Es una gratificación maravillosa». Con humildad, también definió su rol dentro del sistema judicial al afirmar que fue «un engranaje más de la herramienta penal» y remarcó la importancia de «mantener siempre el Estado de derecho en su plenitud».