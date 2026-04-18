SAENZ PEÑA EFECTIVOS DE LA COMISARÍA QUINTA DETIENEN A DOS JÓVENES CON ARMAS Y ELEMENTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA

En el marco de los operativos de prevención que se realiza en la ciudad termal a diario, personal de la Comisaría Quinta procedió este sábado a la demora de dos personas en la intersección de Ruta Nacional 95 y Ex Ruta 16, quienes portaban un arma de fabricación casera y un arma blanca.

El hecho ocurrió pasadas las 16, cuando una patrulla que circulaba por la zona observó a cuatro hombres a bordo de dos motocicletas. Los mismos se encontraban en la vía pública con un lavarropas, que intentaban comercializar. Al notar la aproximación del móvil policial, los sujetos intentaron darse a la fuga en distintas direcciones.

Tras un breve seguimiento, los uniformados lograron interceptar a uno de los motovehículos. Los ocupantes, de 23 y 24 años de edad, opusieron resistencia al procedimiento, por lo que el personal debió hacer uso de la fuerza mínima necesaria para reducirlos y garantizar la seguridad de terceros.

Durante el palpado corporal, se halló en poder de uno de los individuos un arma de fuego de fabricación casera, mientras que el segundo portaba un arma blanca de aproximadamente 30 centímetros de largo.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro preventivo de los siguientes elementos: una motocicleta marca Keller Cronos de 110 cc, color rojo, un lavarropas de tambor plástico, color blanco y negro, además de un arma de fabricación casera y el arma blanca descritas.

Los demorados fueron examinados por el personal de Sanidad Policial y posteriormente trasladados a la Comisaría Tercera por razones de jurisdicción, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes bajo la causa de «Supuesta Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal».

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