EL FMI ANTICIPA AHORA UNA DESACELERACIÓN DE LA INFLACIÓN EN ARGENTINA PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Funcionarios del organismo indicaron este viernes que las expectativas inflacionarias para este año «se sitúan en torno al 25%” tras el pico de 3,4% en marzo.
Cubeddu también destacó “mejoras en el marco de política monetaria” y fundamentó que “las expectativas de inflación a doce meses vistas siguen estando relativamente bien ancladas y se sitúan en torno al 25%” para finales del corriente año.
Finalmente, y al referirse a la política de fuerte endeudamiento implementada por el Gobierno, habló de una “estrategia multifacética” que contempla “tratar de movilizar financiamiento en dólares estadounidenses del mercado interno” y “la venta de activos estatales o la privatización”.
El funcionario del Fondo también mencionó los “repos del Banco Central” así como “préstamos de bancos comerciales garantizados por bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial y el BID”.