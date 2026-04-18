El FMI anticipa ahora una desaceleración de la inflación en Argentina para los próximos meses

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé para la Argentina un “proceso de desinflación en los próximos meses” luego de que esta semana anticipara que el guarismo podría llegar al 30% hacia fin del corriente año.

Según Luis Cubeddu, vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo y miembro del equipo técnico que negocia con nuestro país, “estamos proyectando que se producirá un proceso de desinflación en los próximos meses. Los indicadores de alta frecuencia de abril sugieren que así es”.

Sobre el aumento de 3,4% registrado en el IPC de marzo, como publicó recientemente el Indec, indicó que se debe al incremento de los precios de la energía a nivel global, los aumentos en los precios estacionales y las fuertes subas en los precios regulados en el marco de la decisión gubernamental de “abordar algunos de los desajustes de precios relativos que existen en la economía”, dijo.

menor ritmo inflacionario para los próximos meses estaría respaldado por “un ancla fiscal muy fuerte, cuya credibilidad se ha mejorado”. El funcionario formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa que ofreció este viernes en Washington, donde explicó que un

Luis Cubeddu (FMI). Cubeddu también destacó “mejoras en el marco de política monetaria” y fundamentó que “las expectativas de inflación a doce meses vistas siguen estando relativamente bien ancladas y se sitúan en torno al 25%” para finales del corriente año.