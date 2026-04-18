FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO INSTITUTO VS. ESTUDIANTES DE LA PLATA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Estudiantes por el Torneo Apertura.
El Estadio Juan Domingo Perón será el epicentro de uno de los duelos más atractivos de la 15° fecha del Torneo Apertura 2026. Desde las 17:15, Instituto y Estudiantes de La Plata se verán las caras en un enfrentamiento que promete intensidad, con ambos equipos peleando en la parte alta de la tabla.
El presente de Instituto es una muestra de resiliencia. Atrás quedó aquel arranque errático que sembró dudas; hoy, de la mano de Diego Flores, el equipo cordobés atraviesa un momento de gracia. Con tres triunfos en fila y un registro de cuatro victorias en sus últimas cinco presentaciones (incluyendo éxitos ante Independiente y Defensa y Justicia), «La Gloria» se ha transformado en un rival temible.
La única mancha reciente fue la caída en La Bombonera, pero el ánimo está por las nubes, especialmente tras avanzar en la Copa Argentina, donde ya espera Lanús en la siguiente instancia. Ganar este sábado significaría para Instituto asentarse definitivamente en el lote de los ocho clasificados a playoffs, coronando una remontada que parecía imposible meses atrás.
En la vereda de enfrente, el Estudiantes de Alexander «Cacique» Medina llega en un estado de forma impecable. El conjunto platense no solo brilla en el plano local, donde escolta a Vélez con 24 puntos, sino que también pisa fuerte en el continente.
Con un pie firme en la Copa Libertadores tras sumar cuatro puntos ante el DIM y Cusco de Venezuela, el «León» tiene a Tiago Palacios y Facundo Farías en niveles individuales altísimos. Una victoria en suelo cordobés dejaría al «Pincha» con la clasificación a octavos del Apertura prácticamente asegurada, dándole el aire necesario para afrontar los durísimos compromisos internacionales que se avecinan ante Flamengo y Guerreros Dorados.
Formaciones del duelo
Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Alexis Castro o Brian Aguirre, Facundo Farías, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.