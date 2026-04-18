CASTELLI NECESITA INTERVENCIONES IMPORTANTES EN MATERIA DE DESAGÜES EN EL CANAL 1 Y CANAL 6
El intendente Pío Sander mantuvo una importante reunión junto a APA, en su representación el vocal Luis Pedro Castagno, y el presidente de la COSAP, Agustín Detsel, donde se planteó la necesidad de limpiar o ampliar los 8 km que faltan ejecutar en el Canal 1, de un total de 18 km, de los cuales ya fueron realizados 10 km. Cabe destacar que el canal pasó de tener entre 3 y 4 metros de ancho a alcanzar entre 10 y 11 metros, con la profundidad correspondiente.
Además, es necesario construir 3 nuevas alcantarillas o puentes sobre el canal, teniendo en cuenta que en el mismo ya se realizaron 2 puentes anteriormente, hace aproximadamente 4 años.
Desde la COSAP, a través de su presidente Daniel Agustín Detzel, se planteó la importancia de mejorar el escurrimiento y acopiar la mayor cantidad de agua posible para los momentos de crisis hídrica, ya que el reservorio del Mala’ provee agua cruda a la ciudad para riego y para las actividades productivas de muchos productores.
También se remarcó la necesidad de limpiar el Canal 6, dependiente de Sameep, el cual traslada aguas recuperadas del sistema cloacal hacia el cauce seco del Guaycurú. Este canal también puede servir para escurrir aguas de lluvia en momentos de intensas precipitaciones, trabajando con contenciones para evitar la contaminación de otras aguas en su recorrido.