CASTELLI NECESITA INTERVENCIONES IMPORTANTES EN MATERIA DE DESAGÜES EN EL CANAL 1 Y CANAL 6

El intendente Pío Sander mantuvo una importante reunión junto a APA, en su representación el vocal Luis Pedro Castagno, y el presidente de la COSAP, Agustín Detsel, donde se planteó la necesidad de limpiar o ampliar los 8 km que faltan ejecutar en el Canal 1, de un total de 18 km, de los cuales ya fueron realizados 10 km. Cabe destacar que el canal pasó de tener entre 3 y 4 metros de ancho a alcanzar entre 10 y 11 metros, con la profundidad correspondiente.