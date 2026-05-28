SÁENZ PEÑA ALLANAMIENTO ANTIDROGAS TERMINÓ CON UN APREHENDIDO Y SECUESTRO DE COCAÍNA

Personal de la División Microtráfico Interior llevó adelante un allanamiento en el barrio Belgrano de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de una causa por Supuesta Infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.

El procedimiento finalizó cerca de las 00:15 de este jueves en un domicilio ubicado en calle 3 esquina 2, tras diligencia judicial expedido por el Juzgado de Garantías de la Segunda Circunscripción Judicial y ejecutado por el Ayudante Fiscal Antidrogas, Dr. Paolo Bertucci.

Como resultado del operativo, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 35 años y al secuestro de cuatro trozos compactos y una porción disgregada de cocaína, con un peso total de 16 gramos, además de restos de marihuana en ínfima cantidad.

Asimismo, durante la requisa se incautaron una balanza digital de precisión, un teléfono celular Samsung A16, recortes de nylon utilizados presuntamente para fraccionamiento, un cuchillo con mango plástico color negro y la suma de 22.400 pesos en efectivo.

Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli, se procedió al formal secuestro de los elementos hallados y a la notificación de aprehensión del ciudadano involucrado, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.

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