PATRULLAJES EN RESISTENCIA Y FONTANA: VARIOS PROCEDIMIENTOS CON DEMORADOS Y SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA

En el marco de recorridas preventivas realizadas por personal de la División Patrulla Preventiva y División Caminantes, se concretaron distintos procedimientos en Resistencia y Fontana, que culminaron con demorados por infracciones contravencionales, detección de pedidos activos y la demora de dos presuntos autores de una tentativa de hurto.

Uno de los procedimientos se llevó adelante, anoche a las 20:23 en avenida Güemes y avenida Cacique Pelayo, jurisdicción de Comisaría Tercera de Fontana, donde durante un operativo de control motovehicular e identificación de personas, los efectivos verificaron la identidad de un ciudadano de 29 años, constatando mediante sistema SIGEBI que registraba un pedido activo de comparendo, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 5.

Más tarde, alrededor de las 22 horas, en inmediaciones de calle Sargento Cabral y Lestani, efectivos de Patrulla Preventiva y Caminantes demoraron a un hombre de 33 años que promovía desorden en la vía pública. Al verificar sus antecedentes, establecieron que presentaba pedido activo de paradero en el sistema SIFCOP, siendo posteriormente trasladado a la comisaría jurisdiccional, previo examen médico.

En otro procedimiento realizado a las 22:30, en avenida Rivadavia y avenida Ávalos, jurisdicción de Comisaría Segunda de Resistencia, los uniformados demoraron a dos hombres de 20 y 24 años, quienes se encontraban ocasionando desorden en la vía pública. Ambos fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente a la dependencia policial correspondiente por infracción al Código de Faltas Provincial.

Finalmente, cerca de las 23:45, personal de Patrulla Preventiva intervino en avenida Castelli y Coco Marola Sur, tras ser alertados por vecinos sobre dos sujetos que, a bordo de una motocicleta Honda Tornado 250, habrían intentado sustraer una motocicleta a una transeúnte.

Ante la situación, se desplegó un breve seguimiento con apoyo de otros móviles, logrando la demora de dos hombres en inmediaciones de calles Castelan y Cervantes. Posteriormente, una mujer de 33 años fue invitada a formalizar la denuncia correspondiente.

Asimismo, se procedió al secuestro de una motocicleta Honda Tornado XR 250, utilizada presuntamente durante el ilícito, y al traslado de ambos conducidos hacia la Comisaría Quinta Metropolitana por razones de jurisdicción.

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