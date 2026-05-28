PUERTO TIROL ACTIVACIÓN DE BOTÓN ANTIPÁNICO DERIVÓ EN LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA
Intervino personal de la Comisaría de Puerto Tirol tras un requerimiento del Servicio de Emergencias 911.
Anoche, a eso de las 23 horas, efectivos de la Comisaría de Puerto Tirol acudieron a un domicilio ubicado sobre calle Posadas del barrio Villa Elena, luego de la activación de un botón antipánico por parte de una mujer.
Una vez en el lugar, los uniformados observaron a un hombre intentando ingresar al inmueble, por lo que procedieron a su demora e identificación, tratándose de un hombre de 25 años.
Posteriormente, al consultar sus datos en el sistema SI.GE.BI., se estableció que registraba un pedido activo de aprehensión/detención vigente desde el pasado 25 de mayo, en una causa por presunta infracción a los artículos 60° inciso B y 68° incisos A y B del Código de Faltas de la Provincia del Chaco – Ley 850-J, con intervención del Juzgado de Paz y Faltas local.
Ante esta situación, el sujeto fue demorado y trasladado hasta la unidad policial, previo examen médico en el hospital local.
Conforme a lo dispuesto por la magistratura interviniente, se le notificó el reporte de captura en detención, se ordenó su identificación ante el D.A.P. y la remisión de las actuaciones judiciales pertinentes.