Vie. May 29th, 2026

PUERTO TIROL ACTIVACIÓN DE BOTÓN ANTIPÁNICO DERIVÓ EN LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA

por Redaccion J 10 horas atrás

Intervino personal de la Comisaría de Puerto Tirol tras un requerimiento del Servicio de Emergencias 911.
Anoche, a eso de las 23 horas, efectivos de la Comisaría de Puerto Tirol acudieron a un domicilio ubicado sobre calle Posadas del barrio Villa Elena, luego de la activación de un botón antipánico por parte de una mujer.
Una vez en el lugar, los uniformados observaron a un hombre intentando ingresar al inmueble, por lo que procedieron a su demora e identificación, tratándose de un hombre de 25 años.
Posteriormente, al consultar sus datos en el sistema SI.GE.BI., se estableció que registraba un pedido activo de aprehensión/detención vigente desde el pasado 25 de mayo, en una causa por presunta infracción a los artículos 60° inciso B y 68° incisos A y B del Código de Faltas de la Provincia del Chaco – Ley 850-J, con intervención del Juzgado de Paz y Faltas local.
Ante esta situación, el sujeto fue demorado y trasladado hasta la unidad policial, previo examen médico en el hospital local.
Conforme a lo dispuesto por la magistratura interviniente, se le notificó el reporte de captura en detención, se ordenó su identificación ante el D.A.P. y la remisión de las actuaciones judiciales pertinentes.

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