QUITILIPI OPERATIVOS “LINCE” DEJARON DEMORADOS, DROGAS Y SECUESTROS

En el marco de los operativos de prevención denominados “Servicio de Seguridad Preventiva Motorizado – LINCE”, efectivos de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas de Quitilipi realizaron distintos procedimientos que culminaron con demorados, secuestro de estupefacientes, un arma blanca y elementos de dudosa procedencia.

El primer procedimiento se concretó entre las 21:40 y las 00:15, en calle La Rioja al 864, donde el personal detectó a dos presuntos vendedores de estupefacientes que circulaban en una motocicleta Motomel DLX 110 cilidradas.

Los demorados fueron dos jóvenes de 18 y 19 años, quienes tenían en su poder tres envoltorios con marihuana, siete envoltorios con cocaína, un teléfono celular Samsung A15 y la suma de 65.500 pesos en efectivo.

Posteriormente, intervino personal de la División Operaciones Drogas Interior, quienes realizaron las pruebas de campo sobre las sustancias secuestradas, arrojando resultado positivo para 7,3 gramos de marihuana y 1,6 gramos de cocaína.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña, se procedió al secuestro de los estupefacientes, dinero y teléfono celular, mientras que ambos ciudadanos fueron notificados de su situación legal en causa por Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737, permaneciendo en libertad. Asimismo, se iniciaron actuaciones contravencionales y se secuestró la motocicleta en la que se desplazaban.

Horas más tarde, cerca de las 04:20, durante otro patrullaje preventivo realizado en calle Magallanes entre Curupaití y Miserere, los uniformados demoraron a un hombre de 28 años, quien al ser identificado adoptó una actitud agresiva contra el personal policial, lanzando patadas sin lograr lesionar a los efectivos.

En poder del mismo se secuestró un cuchillo de cocina marca Tramontina, de aproximadamente 25 centímetros de longitud. El ciudadano y el secuestro fueron trasladados y entregados a la guardia de prevención de la Comisaría local.

Finalmente, alrededor de las 05:45, en Acceso Antártida Argentina e intersección Magallanes, el personal demoró a un hombre de 27 años, a quien se le secuestraron dos bancos de madera de dudosa procedencia.

El demorado, junto con los elementos incautados, fue puesto a disposición de la Comisaría de Quitilipi para las actuaciones legales correspondientes.

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