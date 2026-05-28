RESISTENCIA TRAS INVESTIGACIÒN DAN CON UN JOVEN INVOLUCRADO EN UN ILICITO

El procedimiento fue concretado por efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad en el barrio Zampa. También secuestraron la motocicleta presuntamente utilizada en el hecho.

Personal de la División Delitos Contra la Propiedad detuvo hace unas horas, a un joven de 20 años, investigado por su presunta participación en un hecho de hurto de un teléfono celular, ocurrido meses atrás en la ciudad.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por un ciudadano de 59 años, manifestando que circulaba en su bicicleta y dos sujetos a bordo de una moto le sustrajeron un Iphone 17 Pro Max.

Como resultado de tareas investigativas, relevamiento y análisis de material fílmico, los efectivos lograron identificar a uno de los presuntos autores domiciliado en el barrio Zampa.

En ese marco, el pasado 22 de mayo se realizó un allanamiento en el domicilio del investigado, donde se secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante la comisión del hecho. No obstante, el sospechoso no fue hallado en el lugar.

Finalmente, hoy a eso de las 21 horas, tras distintos operativos desplegados en la zona del barrio Zampa, los investigadores concretaron la detención del joven en inmediaciones de Pasaje San Salvador y calle 15.

Asimismo, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Gilera Smash 110 cilindradas, la cual habría sido utilizada durante el ilícito investigado.

Por disposición de la Fiscalía N° 10, el detenido fue notificado de su situación legal y alojado en el Departamento de Investigaciones Complejas, continuándose con las diligencias judiciales correspondientes.

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