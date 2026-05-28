EL TIMBÓ HALLAN BOVINOS CON IRREGULARIDADES Y ORDENAN DETENCIÓN DE UN HOMBRE

Continúan los operativos rurales en campos ocupados de la zona de El Timbó. Secuestraron animales de dudosa procedencia y solicitaron la captura de un hombre investigado en la causa.

En el marco de la continuidad de los allanamientos rurales realizados en la zona de El Timbó, jurisdicción de Charadai, efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental concretaron nuevos secuestros de animales bovinos y elementos de interés para la investigación por presunto abigeato.

Los procedimientos, supervisados por la fiscal Rural y Ambiental Dra. Noelia Miño, se desarrollaron este miércoles en establecimientos rurales ocupados en la zona investigada, con intervención de personal de distintas divisiones rurales de la provincia.

Durante las diligencias en uno de los predios inspeccionados, los efectivos contabilizaron más de 220 animales bovinos y procedieron al secuestro de 15 vacunos por irregularidades en marcas y señales, además de herramientas presuntamente utilizadas para faena y manejo de animales.

Asimismo, los investigadores solicitaron la aprehensión de un hombre de 67 años, quien permanece prófugo y es buscado en el marco de la causa.

En otro de los campos allanados se secuestraron además tres bovinos de distintas categorías, continuando las actuaciones para determinar la procedencia de los animales y posibles maniobras de abigeato.

Desde la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental informaron que las medidas judiciales finalizaron sin nuevos incidentes y que la investigación continúa.

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