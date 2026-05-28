FINALIZÓ CON ÉXITO EL TALLER DE ASISTENCIA ESPIRITUAL PARA EFECTIVOS POLICIALES

La División Capellanía Evangélica Policial dio por concluida la capacitación sobre el uso de la Biblia como herramienta de contención. Hubo entrega de certificados para el personal con asistencia perfecta.

Este miércoles por la noche, la División Capellanía Evangélica Policial culminó de manera exitosa el taller de capacitación «La Biblia como herramienta para el trabajo de asistencia espiritual», una iniciativa que buscó brindar herramientas de contención y apoyo anímico a la fuerza.

El encuentro, que se desarrolló entre las 19 y las 21, se llevó a cabo en las instalaciones de la iglesia evangélica «Ministerio Dios es Poder», ubicada en calle Palamedi N° 1785, en el barrio Villa Chica de la capital chaqueña.

Esta cuarta y última jornada estuvo coordinada y supervisada por el Capellán Evangélico Policial, Oficial Principal Walter Daniel Marín, quien ofició como disertante principal acompañado por su personal a cargo.

Una convocatoria que unió a la fuerza y la comunidad

El evento reflejó una fuerte convocatoria institucional y comunitaria, que alcanzó un total de 60 asistentes. Entre ellos, se destacó la participación de:

24 efectivos policiales pertenecientes a distintas unidades operativas e investigativas, tanto del área metropolitana como del interior provincial.

Familiares del personal policial y vecinos de la comunidad en general, quienes se sumaron a la propuesta de formación.

El taller apuntó a fortalecer los canales de asistencia espiritual y humana dentro de la institución, entendiendo la complejidad y el impacto emocional del trabajo policial diario.

Cierre y entrega de certificados

Hacia el final de la jornada, las autoridades procedieron a la entrega de los certificados de asistencia a todos los participantes que cumplimentaron el requisito de presencialidad perfecta a lo largo de los cuatro módulos del taller.

El cierre de la capacitación contó además con la cobertura y el acompañamiento del personal de la División Prensa y Comunicación Social, encargados del registro y la difusión de esta actividad que busca estrechar lazos entre la policía, sus familias y el entorno social.

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