RICKY MARTIN SUMA UN SHOW EN ARGENTINA: EN QUE PROVINCIA SERÁ

El regreso de Ricky Martin a la Argentina sumó una novedad muy esperada por sus fans. El cantante confirmó un recital en la provincia de Córdoba, que se agrega al show ya anunciado para el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en la ciudad de Buenos Aires.

La nueva presentación será el domingo 12 de abril en el Estadio Mario Kempes, uno de los escenarios más convocantes del país. Allí el artista desplegará un espectáculo que combina banda en vivo, coreografías, pantallas y un importante diseño de luces.

El repertorio incluirá algunos de los temas más populares de su carrera, entre ellos Livin’ la vida loca, junto con canciones de su etapa más reciente.

Venta de entradas

La preventa de tickets comenzará este jueves 5 de marzo a las 16 y estará disponible de manera exclusiva para clientes de Banco Santander. Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma Universo Tickets.

Una vez agotada esa instancia, se habilitará la venta general para el público.

El Estadio Mario Kempes tiene capacidad para unas 57.000 personas, aunque el número final de localidades dependerá de la disposición del escenario y del montaje técnico del espectáculo.

La elección de Córdoba responde a su peso dentro del circuito de recitales internacionales: además del público local, su ubicación facilita la llegada de fans desde distintas provincias, lo que la convierte en una de las plazas más convocantes del país para grandes giras musicales.