EN CASO DE UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL: CUALES SON LOS PAISES MAS SEGUROS

El medio británico Daily Mail elaboró en 2024 un ranking de los países más seguros en donde habitar en caso de que tuviera lugar la Tercera Guerra Mundial .

En el primer lugar está Fiji, en el segundo lugar Tuvalu y cierra el top 3 Nueva Zelanda. En cuarto lugar aparece Indonesia y cierra el top 5 Islandia.

En el sexto lugar aparece Argentina. El texto del medio señala: «Si bien Argentina tiene antecedentes de estar involucrada en conflictos, en particular el enfrentamiento con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas en 1982, es uno de los lugares con mayores probabilidades de sobrevivir a la hambruna después de una guerra nuclear».

«Estudios han demostrado que el lanzamiento de 100 bombas nucleares podría liberar tanto humo que el sol podría quedar bloqueado, lo que provocaría hambruna y pérdidas de cosechas. Como resultado, Argentina sería un buen lugar para estar gracias a su abundancia de cultivos resistentes, como el trigo«, indica el medio británico.