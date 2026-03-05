EN PLENA ESCALADA BÉLICA, JAVIER MILEI VIAJA A MIAMI PARA LA CUMBRE DE SEGURIDAD ORGANIZADA POR DONALD TRUMP

En medio de la inestabilidad global por la escalada en Medio Oriente, el Presidente busca reafirmar su alineación con Estados Unidos.

En plena escalada de tensión con Medio Oriente, el presidente Javier Milei reafirma su alianza estratégica con Washington al confirmar su asistencia a la Cumbre de Seguridad «Escudo de las Américas», invitado personalmente por su par estadounidense, Donald Trump.

El encuentro, que se llevará a cabo este sábado en un exclusivo hotel de la cadena Trump en Doral, Miami, busca consolidar una coalición regional contra el crimen organizado y la migración ilegal en un inicio de 2026 marcado por la inestabilidad global.

La Casa Blanca, a través de su vocera Karoline Leavitt, destacó que el objetivo es conformar una «coalición histórica» para enfrentar a cárteles narco-terroristas y frenar la migración masiva en el hemisferio occidental. En la lista de invitados figuran mandatarios con sintonía ideológica como Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), entre otros.

Sin embargo, las ausencias son igual de sugestivas: por el momento, no fueron convocados Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay) ni Delcy Rodríguez (Venezuela), aunque fuentes diplomáticas no descartan incorporaciones de último momento.

Previo a su partida, Milei recibió en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, ratificando su apoyo irrestricto a las políticas de la administración Trump. Este respaldo ocurre en un contexto de máxima tensión por la escalada bélica de Estados Unidos e Israel contra posiciones de Irán, conflicto que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

Tras la cumbre en Miami, la agenda del mandatario argentino continuará en Nueva York. Allí encabezará el «Argentina Week» en Manhattan del 9 al 12 de marzo, un foro ante empresarios locales destinado a exponer la situación económica del país y atraer inversiones privadas bajo la promesa de un nuevo clima de negocios.

Relacionado