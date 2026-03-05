La verdad sobre El Palacio de la Papa Frita: «Proximamente estaremos anunciando»

El texto oficial despejó cualquier tipo de duda sobre el futuro de la marca y de sus empleados: «Para nosotros es una enorme emoción continuar compartiendo con ustedes lo que venimos haciendo con pasión desde 1952: brindar momentos inolvidables alrededor de nuestra mesa».

A su vez, adelantaron que «próximamente» estarán anunciando todos los detalles de lo que será «nuestra gran inauguración».

Para calmar la ansiedad de los comensales que ya consultan por las tradicionales papas soufflé, el restaurante ratificó que mantendrá «el sabor de siempre».