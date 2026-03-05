EL BANCO CENTRAL COMPRO USD 40 MILLONES Y ACUMUNLA MAS DE USD 2.800 MILLONES EN LO QUE VA DEL AÑO

El Banco Central (BCRA) compró este miércoles USD 40 millones y, de esta forma, acumula USD 127 millones en lo que va de marzo y USD 2.839 millones durante 2026. Los activos internacionales de la entidad aumentaron USD 73 millones y se ubicaron en USD 46.208 millones .

Esto se suma a la baja del dólar oficial, que retomó la calma este miércoles, en línea con la normalización de los mercados internacionales, afectados por el conflicto en Medio Oriente, y bajó unos 15 pesos, con lo que suprimió la suba que había tenido el martes.

En ese marco, en el segmento mayorista, la cotización se posicionó en $1.400,50, ubicándose a 15,3% del techo de la banda cambiaria.

En tanto, en el mercado minorista, el dólar cerró en $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio de entidades relevado por el Banco Central (BCRA) se posicionó en $1.427,83.