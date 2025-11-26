RICARDO LORENZETTI RECLAMÓ COMPLETAR LA CORTE SUPREMA: «FALTA DE TODO»

El magistrado analizó además la vida democrática argentina – y en el resto del mundo – y afirmó que

llegó el momento de «cambiar las instituciones».

Sobre el plano local, el juez se refirió a la dirigencia política a la que criticó por haber «perdido la idea básica que es transforma la realidad».

“Estamos en un fin de ciclo. Eso es muy evidente porque casi toda la clase política pierde las elecciones en casi todo el mundo. Es una clase política que hace un discurso enfocado en sí mismo y no coincide con la realidad”, profundizó Lorenzetti.

Tras un 2025 marcado por las elecciones, el magistrado analizó la participación argentina en los procesos democráticos y explicó que “hay una especie de fuga de la población respecto del Estado tradicional porque los muy ricos se van, los demasiados pobres están fuera del Estado, tiene más presencia la ley de los narcos y violencia que la del Estado. Y la clase media se siente muy golpeada”.

A pesar de llamar a cambiar las instituciones, el juez explicó que «no tocaría» la Constitución Argentina porque hay un peligro latente de «hacer un desastre» ya que el texto constitutivo de nuestra Nación contiene «los grandes valores como la libertad de expresión, la idea de la igualdad real de oportunidades”.