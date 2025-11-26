MANUEL ADORNI PRESIDIÓ EL CONSEJO DE MAYO EN CASA ROSADA: NO LOGRÓ ACUERDO CON LA CGT
El jefe de Gabinete y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ultiman detalles para presentar el proyecto de reforma laboral en el Congreso.
Si el plan de Manuel Adorni era cerrar la cuestión este miércoles entonces tendrá que prever otra línea de tiempo porque Martínez emergió de la reunión del Consejo de Mayo convencido de que los gremios no aceptarán el proyecto de reforma laboral.
Algunos de los contenidos del proyecto serían ultraactividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos y de trabajo individual; trabajadores autónomos y democracia sindical.
«Habría que preguntárselo al Gobierno (el contenido del proyecto de reforma laboral). No conocemos cuál es la letra del proyecto. Hablaron de que tienen una cierta cantidad de proyectos. No estamos de acuerdo con los conceptos vertidos en este Consejo, que es consultivo y no vinculante«, sostuvo Martínez al retirarse de Casa Rosada tras el encuentro en el Salón de los Escudos.
De paso trascendió que quedarán fuera de la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso los 10 puntos del Pacto de Mayo -que será remitido como informe-, la Reforma Previsional y de la Ley de Coparticipación. En principio, serían temas que Milei pondría más adelante sobre la mesa.