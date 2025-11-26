LADRONES DE ALTA GAMA ROBARON AL DIPUTADO BACILEFF IVANOFF EN CASTELLI

Los delincuentes fueron captados en su camioneta BMW por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió entre la 1:00 y las 4:00 de la madrugada en pleno centro de Juan José Castelli, en la calle España al 500. Según la denuncia, los delincuentes forzaron la puerta principal con una barreta y huyeron en una camioneta BMW negra con vidrios polarizados.

La escalada de la inseguridad en la provincia sumó este fin de semana un nuevo capítulo alarmante: la madrugada del 24 de noviembre, delincuentes ingresaron a la vivienda del diputado provincial y abogado D. A. B. I, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, y se llevaron $5.500.000 en efectivo y documentación personal.

La investigación policial, a cargo de la División de Investigaciones Complejas Interior y con la intervención del Ministerio Público Fiscal, permitió identificar a los sospechosos mediante cámaras de seguridad. Este miércoles se realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados, lo que derivó en la detención de A.A. M, alias “Poroto”, y el secuestro de dinero, armas de fuego y la camioneta utilizada en el robo.

“Este hecho demuestra que la inseguridad no distingue entre ciudadanos comunes, funcionarios o legisladores”, señaló una fuente policial. En los últimos meses, otros casos de robos y asaltos a funcionarios del gobierno provincial habían encendido las alarmas sobre la creciente sensación de impunidad de los delincuentes.

M. fue notificado de su aprehensión, mientras que la policía mantiene tareas de seguimiento para dar con el segundo implicado. La comunidad de Castelli sigue consternada por un hecho que evidencia que la violencia delictiva en Chaco ya no se limita a los barrios periféricos ni a ciudadanos particulares: afecta también a quienes ocupan cargos públicos.

FUENTE: CHACOAHORA.COM