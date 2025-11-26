AMNISTÍA INTERNACIONAL LE RECLAMÓ A CUBA PONER FIN A «PRÁCTICAS AUTORITARIAS» CONTRA MUJERES DEFENSORAS DE DDHH
De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades en Cuba «implementa un patrón sistemático de represión que afecta de manera específica y diferenciada a mujeres que ejercen activismo, periodismo y defensa de derechos humanos».
“Las mujeres defensoras en Cuba son castigadas no solo por alzar la voz, sino también por ser madres, periodistas y lideresas sociales”, afirmó Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional. “El Estado utiliza la violencia de género como herramienta de represión: busca quebrar su dignidad, su entorno familiar y su fuerza colectiva”, añadió.
Otra víctima contó cómo un agente estatal la agredió físicamente durante su detención y la obligó a soportar comentarios sexuales. “El asco que sentí es indescriptible”, comentó.
El informe incluye testimonios como los de Yenisey Taboada, madre de una persona presa por razones políticas; Luz Escobar, periodista independiente; o María Matienzo, defensora de derechos humanos, que ilustran cómo el hostigamiento físico, digital y psicológico se convirtió en una herramienta para silenciar a las mujeres cubanas.
Según denunció Amnistía, «este patrón de violencia no es incidental ni aislado: es estructural y sostenido. Además, las mujeres negras , madres solteras y con orientación sexual diversa enfrentan formas agravadas de violencia, lo que exige una respuesta interseccional urgente».
Y advirtió que «esto ocurre en un entorno de restricciones al ejercicio y defensa de los derechos humanos y donde la subordinación del sistema judicial al poder político, la falta de mecanismos de denuncia y reparación, y la inexistencia de una ley integral contra la violencia de género perpetúan la impunidad.