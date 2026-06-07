EN QUÉ PUESTO LARGARÁ FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO DE LA FÓRMULA 1

Cómo fue la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco

En el momento en que las papas quemaban, Colapinto y el equipo Alpine lograron dar el paso adelante que tanto necesitaban. El argentino completó una sólida Q1 para meterse con autoridad entre los 15 mejores de la jornada, dejando atrás las dudas del viernes.

Ya en la segunda tanda cronometrada (Q2), Franco clavó los relojes en 1:13.995. Con ese registro se adueñó del 14° lugar de la grilla, quedando con un sabor agridulce pero sensaciones sumamente alentadoras: quedó a apenas dos décimas de segundo de clasificarse a la Q3, la selecta instancia reservada para los diez autos más rápidos.

En un trazado mítico donde cada milésima de segundo y cada centímetro respecto a los guardarraíles definen el destino de los competidores, Colapinto se mantuvo competitivo y batalló de igual a igual en la zona media. Junto al bonaerense, los otros pilotos que no lograron superar el filtro de la Q2 fueron Alex Albon, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto.

Con la mira puesta en la emblemática carrera de este domingo —programada para las 10:00 (hora de Argentina)—, el gran reto de Colapinto será largar limpio y trazar una estrategia inteligente, sabiendo que en Mónaco los sobrepasos en pista son una misión casi imposible y que la gestión de las paradas en boxes será determinante para intentar escalar hacia la zona de puntos.