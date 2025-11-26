INVESTIGACIONES COMPLEJAS DE CASTELLI DETUVIERON A UNO DE LOS AUTORES DEL ROBO A LA CASA DE RECONOCIDO POLÍTICO DE LA PROVINCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hay un segundo implicado que es buscado por la policía.

El lunes 24 de noviembre, un reconocido político de la localidad denunció el robo de 5 millones 500 mil pesos en efectivo desde su casa en Juan José Castelli. El personal de Investigaciones Complejas junto al de la Comisaría local pudieron reconocer el auto utilizado y, posteriormente, a los autores del hecho. Este mediodía se realizaron dos allanamientos en los que se detuvo a uno de los implicados y se incautó el dinero sustraído y otros elementos de interés en la causa de “supuesto robo”.

El hecho habría ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre, entre las 1:00 y las 4:00. Agentes de la Comisaría Local y de Investigaciones tomaron el caso en conjunto y revisaron las cámaras de seguridad de los lugares cercanos. Así reconocieron a una camioneta BMW de donde habrían bajado los autores, quienes fueron identificados.

Este mediodía se realizó un allanamiento en calle Sargento Cabral al 600 aproximadamente. Allí secuestraron un celular, una barreta (presumiblemente utilizada para cometer el delito), cuatro millones de pesos y la camioneta que salió en los videos. También, como secuestro de carácter impostergable, incautaron un revólver calibre 32 con un cartucho y un pistolón calibre 28. Ambas armas sin documentación.

Así también detuvieron a uno de los implicados bajo la causa de “supuesto robo” y se lo notificó también por a la infracción al artículo 189° Bis del Código Penal. En un segundo allanamiento no hallaron pruebas de valor ni al segundo sospechoso, por lo que la investigación sigue su curso.

