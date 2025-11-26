Franco Pardo regresó a las prácticas en Racing y estará disponible para los cuartos del Torneo Clausura

Otro punto a observar será la evolución de Juan Ignacio Nardoni, quien terminó el partido ante River con un golpe y será evaluado en los próximos entrenamientos para definir si podrá sostener su lugar entre los once. A su vez, Duván Vergara dejó atrás la molestia en el tobillo sufrida ante Newell’s. Tras un ingreso positivo en el duelo contra el Millonario, peleará mano a mano con Tomás Conechny por un lugar en el ataque.