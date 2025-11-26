FRANCO PARDO REGRESÓ A LAS PRÁCTICAS EN RACING Y ESTARÁ DISPONIBLE PARA LOS CUARTOS DEL TORNEO CLAUSURA
El defensor dejó atrás un desgarro grado tres y volvió a entrenarse en la Academia, que espera rival para los cuartos del Clausura.
Tras el agónico 3-2 frente a River que aseguró el pasaje a los cuartos del Torneo Clausura, Racing continúa con su preparación a la espera del ganador de Lanús–Tigre. En ese contexto, Gustavo Costas recibió una señal alentadora: Franco Pardo volvió a entrenarse a la par de sus compañeros.
El defensor central había sufrido un desgarro grado tres en el empate sin goles ante Independiente Rivadavia. Si bien ocupó un lugar en el banco en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo y en los octavos del Clausura frente al Millonario, todavía no estaba en condiciones de sumar minutos. Ahora, con el alta deportiva, estará disponible para el próximo compromiso, aunque su presencia como titular aparece poco probable.
Otro punto a observar será la evolución de Juan Ignacio Nardoni, quien terminó el partido ante River con un golpe y será evaluado en los próximos entrenamientos para definir si podrá sostener su lugar entre los once. A su vez, Duván Vergara dejó atrás la molestia en el tobillo sufrida ante Newell’s. Tras un ingreso positivo en el duelo contra el Millonario, peleará mano a mano con Tomás Conechny por un lugar en el ataque.
Facundo Mura, entre la sobrecarga muscular y su futuro afuera de Racing
En medio del conflicto por su salida, Facundo Mura volvió a quedar bajo la lupa. El lateral derecho no seguirá en Racing cuando finalice su contrato a fines de 2025 y todo indica que continuará su carrera en Inter Miami aunque desde Boca no pierden las esperanzas y sueñan con tenerlo.
Mientras su situación contractual avanza, el defensor decidió mantenerse a disposición de Costas. Sin embargo, una sobrecarga muscular lo dejó afuera del duelo ante River y su presencia en los cuartos no está confirmada. En su lugar, Gastón Martirena respondió con creces y marcó el agónico gol del 3-2, lo que suma competencia interna para ese sector del campo.