RESUMEN FIN DE SEMANA CON MÁS DE 300 OPERATIVOS Y 350 CONTRAVENTORES NOTIFICADOS

También se incautaron más de 430 motos, armas blancas y armas de fuego.

Este fin de semana, los policías de todo el Chaco realizaron un total de 316 operativos en los que aprehendieron a 67 personas por diferentes ilícitos y notificaron a 354 contraventores. A su vez incautaron tres autos, 435 motos (tres buscadas por la justicia), siete armas de fuego y 15 armas blancas. Por su parte, el personal de la Policía Caminera labró 410 actas por infracciones varias y detectó a 15 conductores alcoholizados.

En Resistencia y Gran Resistencia, los agentes realizaron 41 operativos en los que detuvieron a 42 personas y notificaron a 45 contraventores. A su vez incautaron 75 motos (dos con pedido de secuestro), tres armas de fuego y cinco armas blancas.

En Sáenz Peña se realizaron un total de 39 operativos que resultaron en la aprehensión de cuatro personas y la notificación de 51 contraventores. Al mismo tiempo, los policías incautaron 30 motos y dos armas blancas.

Más Chaco adentro, en Villa Ángela, los efectivos desplegaron 65 operativos en los que detuvieron a cuatro personas, notificaron a 61 infractores al código de faltas y secuestraron 58 motos.

En Charata, los operativos fueron 33 los operativos y terminaron con la detención de 10 personas. También notificaron a 16 contraventore e incautaron dos autos, 55 motos, tres armas de fuego y cuatro armas blancas.

En paralelo, el personal de General San Martín realizó 78 operativos que resultaron en la aprehensión de tres personas y la notificación de 175 contraventores. Al mimo tiempo incautaron 156 motos por infracciones varias (una era buscada por la justicia), un arma de fuego y dos armas blancas.

Por último, en Juan José Castelli, los agentes desplegaron un total de 60 operativos que terminaron con la detención de cuatro ciudadanos y la notificación de seis contraventores. A su vez incautaron un auto, 61 motos y dos armas blancas.

