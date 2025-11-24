RESISTENCIA  EN PLENO CENTRO: DETENIDO CON PEDIDO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Era buscado por un Supuesto Robo en grado de tentativa.

En el marco de tareas de prevención e identificación de personas, efectivos de la División Caminantes detuvieron la marcha de un hombre en avenida Alberdi y Arturo Illia.

Alrededor de las 11:30, el personal policial intercepto a un sujeto de 30 años que se encontraba circulando a pie. Luego al verificar sus datos en el sistema SI.GE.BI, determinaron que sobre el mismo pesaba un pedido de captura por la causa “Supuesta Robo en Banda en grado de Tentativa”, emitida por la Cámara 3 en lo Criminal.

Ante ello, los uniformados procedieron a trasladar al ciudadano a la unidad policial donde fue notificado sobre la medida judicial.

