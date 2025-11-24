TRAGEDIA: NIÑO DE 8 AÑOS MUERE TRAS CAER A UN POZO

El lamentable hecho ocurrió el domingo por la siesta, cerca de las 15:30. El menor ingresó sin vida al hospital

Un niño de 8 años falleció trágicamente en Sáenz Peña, tras haberse ahogado en un pozo de agua, el domingo por la siesta.

La madre del menor contó que unos minutos antes el menor había salido a jugar y se encontraba en cercanías del pozo donde ocurrió el hecho. Al notar que su hijo no regresaba, fue a buscarlo y se encontró con la terrible escena.

Con la ayuda de algunos familiares presentes, la mujer logró sacar al niño de la fosa y trasladarlo, con asistencia de un móvil de la Policía Rural, al Hospital 4 de Junio, donde ingresó sin signos vitales y confirmaron el fallecimiento del menor.

