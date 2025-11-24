Quién fue Juan José Mussi, el histórico dirigente que gobernó Berazategui seis veces

Juan José Mussi, junto a Axel Kicillof.

El experimentado dirigente no dudó en utilizar la posibilidad de una boleta propia como escudo protector. «Precavidos como somos presentamos por las dudas nuestra boletita corta de ‘Elijo Berazategui’. Allá hay lío, yo no me quiero meter en lío», declaró Mussi, mostrando su intención de priorizar el distrito por encima de las querellas internas. Su trayectoria en «disputas intestinas» le permitió manejar esta situación con cautela estratégica.