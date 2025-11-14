RESISTENCIA: VILLA DON ENRIQUE: TRES DEMORADOS Y DOS MOTOS SECUESTRADAS POR UNA CAUSA DE TENTATIVA DE ROBO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la Cuarta actuó rápidamente tras el aviso de una vecina y recuperó el rodado que intentaban llevarse.



Cerca de las 22:45 del jueves, la Comisaría Cuarta Metropolitana intervino ante un intento de robo de motocicleta en el barrio Villa Don Enrique, luego de que una vecina alertara que desconocidos intentaban llevarse su rodado estacionado frente a su vivienda.

Con los datos aportados, el personal policial demoró a uno de los sospechosos, mientras que efectivos de la División Operaciones interceptaron a un segundo involucrado. Ambos se movían en una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el hecho. Una tercera persona también fue demorada durante el procedimiento.

La víctima reconoció a los implicados por la vestimenta que llevaban y señaló que habían roto la pechera y las trabas del manubrio de su motocicleta. El vehículo fue recuperado en el lugar.

En total se secuestraron dos motos: una Corven Energy 110 que intentaban sustraer y una Kymco 110 utilizada para desplazarse.

Tras informar a la Unidad Fiscal N.º 6, se dispuso la aprehensión de los tres demorados por supuesto intento de robo.

Relacionado