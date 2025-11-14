RESISTENCIA: TERMINO DEMORADO POR CAUSAR DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió durante la madrugada y el hombre tenía un martillo y un chicote casero.

Durante la madrugada de este viernes, personal de la División Patrulla Preventiva fue alertado por la Sala 911 de Emergencias, sobre un desorden en la vía pública sobre Sargento Cabral 690.

Al llegar, los agentes confirmaron la situación y procedieron a la demora de un hombre de 36 años que se encontraba ocasionando disturbios en la calle. Además, se secuestraron un martillo de metal y un chicote casero y una cadena de motocicleta que tenia en su poder.

En el lugar también intervinieron personal de la Comisaría Octava Metropolitana. El demorado fue trasladado primero a Sanidad Policial y luego a la Comisaría Octava para las actuaciones legales correspondientes.

