CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN: CHACO SE SUMA AL ACUERDO DE GARANTIZAR LOS 190 DÍAS DE CLASES

Los titulares de Educación de todo el país reafirmaron el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel Primario y 900 horas reloj en el nivel Secundario para garantizar los 190 días de clases el próximo ciclo lectivo 2026. La ministra Sofía Naidenoff adelantó que en el Chaco las clases comenzarán el lunes 2 de marzo.

La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, participó de manera virtual de la Asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), que fue presidida por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell y contó con la presencia de las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones.

Tras el encuentro, la ministra Naidenoff dio a conocer que, a través de la Secretaría de Educación se reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel Primario y 900 horas reloj en el nivel Secundario. Por lo que adelantó que el ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo.

Asimismo, destacó que se avanzará en el trabajo conjunto para dar cumplimiento efectivo a la Resolución 484/24, que establece que será considerado como día de clase efectivo en los niveles Primario y Secundario, aquel en el que se haya completado un piso mínimo de 4 horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes.

En ese sentido, se establece que en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase efectivos (760 horas reloj), en el nivel Primario, deberán articularse distintas medidas de recuperación para garantizar el piso. Para el nivel Secundario, se contempla un piso mínimo de 900 horas reloj; y para nivel Inicial el mínimo establecido es de 570 horas reloj.

Esta medición en horas, además de permitir un monitoreo más preciso del tiempo de clases, brinda una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional.

La resolución aprobada en la Asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación, también determina que la Secretaría del Consejo Federal de Educación deberá publicar, a partir de diciembre 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.