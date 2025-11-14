PROGRAMAS PROVINCIALES: ¿QUIÉNES COBRAN ESTE VIERNES?
Los fondos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos.
El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos de los programas provinciales correspondientes al mes de noviembre.
Los mismos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos.
El pasado lunes 10 de noviembre recibieron sus fondos los participantes de los programas Pueblos Originarios y Expertos, del Ministerio de Salud Pública.
Este viernes cobran
- Becas Más Salud – Ministerio de Salud
- Becas Más Gobierno – Ministerio de Gobierno
El cronograma continúa el lunes 17 de noviembre con:
- Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión) – Ministerio de Desarrollo Humano
- Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva) – Ministerio de Desarrollo Humano
- Programa de Reconversión Laboral Canillitas – Ministerio de Desarrollo Humano
- Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos – Ministerio de Educación.