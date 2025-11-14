PROGRAMAS PROVINCIALES: ¿QUIÉNES COBRAN ESTE VIERNES?

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos de los programas provinciales correspondientes al mes de noviembre.

Los mismos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos.

El pasado lunes 10 de noviembre recibieron sus fondos los participantes de los programas Pueblos Originarios y Expertos, del Ministerio de Salud Pública.

Este viernes cobran

Becas Más Salud – Ministerio de Salud

Becas Más Gobierno – Ministerio de Gobierno

El cronograma continúa el lunes 17 de noviembre con: