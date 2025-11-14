ALLANAMIENTO ANTINARCÓTICO: DETUVIERON A DOS JÓVENES CON MÁS DE 100 BOCHITAS DE COCAÍNA Y 700 MIL PESOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El operativo se hizo en el barrio Villa Libertad de Resistencia.



Anoche, entre las 21 y las 00, los agentes de la División Microtráfico de Resistencia realizaron un allanamiento en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Así detuvieron a dos jóvenes a los que les encontraron más de 100 bochitas de cocaína y más de 700 mil pesos en efectivo, entre otros elementos probatorios de la comercialización de los estupefacientes.

El allanamiento tuvo lugar en una casa de Villa Libertad ubicada por Julio Tort al 2000, aproximadamente. Allí se detuvo a dos jóvenes de 26 y 22 años e incautaron 146 bochitas de cocaína que pesaron un total de 24 gramos.

Al mismo tiempo, hallaron un total de 721.500 pesos en efectivo que estarían vinculados a la comercialización del estupefaciente.

