PREVENCION- PUERTO TIROL: UN DETENIDO CON PEDIDO ACTIVO, SECUESTROS DE MOTOS Y UN DEMORADO POR RESISTENCIA

Intervino el personal de la comisaría local, los operativos de desarrollaron durante operativos Lince



E personal de la Comisaria Puerto Tirol en tres intervenciones en pocas horas derivaron en secuestros de motocicletas, actuaciones contravencionales y la aprehensión de un hombre con pedido activo por una causa de encubrimiento.

El primer procedimiento ocurrió cerca de las 22:00 , sobre la Ruta Nacional 16, kilómetro 26, interceptaron a un motociclista que circulaba en una Suzuki AX 100. Al verificar sus datos en el sistema SIGEBI, surgió que tenía un pedido de aprehensión vigente por una causa de encubrimiento. El joven fue trasladado a la comisaría, donde se le practicó examen médico y quedó alojado, mientras que la moto fue secuestrada. Más tarde, la Fiscalía dispuso que el rodado sea entregado a su propietario.

Minutos después a las 22:20, mientras se desarrolla el operativo Lince sobre avenida Sarmiento y calle Córdoba. En ese marco, detuvieron la marcha de una motocicleta Motomel 110 cuyo conductor circulaba sin licencia, sin cédula del vehículo, con escape libre y con el rodado en malas condiciones. Se labraron las actas correspondientes y la moto fue trasladada a la unidad policial.

Por último, a las 23:15, en el barrio Aromos, efectivos del Servicio Externo actuaron ante una denuncia por disturbios. Allí localizaron a un hombre que, según señalaron, presentaba signos de estar bajo efectos de sustancias. Al intentar notificarle su situación, el individuo se tornó agresivo e intentó fugarse hacia una zona de alquileres, por lo que fue demorado. Tras la intervención de la Fiscalía en turno dispuso su aprehensión por resistencia y atentado contra la autoridad.

