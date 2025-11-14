AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Viernes 14 de noviembre

8:15 Hs- Congreso Internacional sobre Discapacidad, en el aula magna de la UNNE.

8:30 Hs- Operativo de Abordaje Territorial, en el Centro de Salud de 📍 Laguna Blanca.

9:30 Hs- En el CEF 1, nueva SUBASTA de vehículos del estado.

-Secretaria Gral de Gobierno, Carolina Meiriño.

De 9 a 14 hs- Operativo RENAPER, trámites gratuitos de DNI en Vedia 353, Resistencia.

12:00 Hs- El Ministerio de Seguridad, entrega patrullero a la Policía Rural.

Lugar: Av. Nicolás Rojas Acosta al 3500.

💪 Los esperamos‼️

Relacionado