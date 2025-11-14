AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Viernes 14 de noviembre
8:15 Hs- Congreso Internacional sobre Discapacidad, en el aula magna de la UNNE.
8:30 Hs- Operativo de Abordaje Territorial, en el Centro de Salud de 📍 Laguna Blanca.
9:30 Hs- En el CEF 1, nueva SUBASTA de vehículos del estado.
-Secretaria Gral de Gobierno, Carolina Meiriño.
De 9 a 14 hs- Operativo RENAPER, trámites gratuitos de DNI en Vedia 353, Resistencia.
12:00 Hs- El Ministerio de Seguridad, entrega patrullero a la Policía Rural.
Lugar: Av. Nicolás Rojas Acosta al 3500.
💪 Los esperamos‼️