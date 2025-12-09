RESISTENCIA UN HOMBRE CON PEDIDO DE APREHENSIÓN FUE DETENIDO

Personal policial identificó a un ciudadano con pedido vigente del año 2021 en una “causa Por violencia de género”. La fiscalía dispuso su notificación y una prohibición de acercamiento.

Los efectivos de la Comisaría Sexta de Resistencia informaron que este martes 9 por la tarde un móvil de la División Patrulla Preventiva, se presentó en la unidad trasladando a un hombre que arrojó resultado positivo en el sistema SiGeBi, que tenía un pedido de aprehensión por la justicia.

El ciudadano, de 31 años, fue identificado y se constató que sobre él pesaba una orden emitida el 13 de agosto de 2021, relacionada con una causa tramitada por la Fiscalía Especial en Temática de Violencia de Género, en el marco de un expediente iniciado a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría Sexta.

Tras la consulta con la Unidad Fiscal Especial en Temática de Género Nº 9, la magistrada de turno dispuso que el hombre fuera notificado de su libertad, además de una prohibición de acercamiento a las partes involucradas, fijada en no menos de 500 metros.

Se dio intervención al médico policial para los exámenes correspondientes y se continúan las diligencias de rigor.

