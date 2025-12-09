El Gobierno anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Ministerio de Economía anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, una nueva área dispuesta por el presidente Javier Milei con el objetivo de ordenar y coordinar todas las políticas vinculadas al sector nuclear argentino. La medida busca darle mayor dinamismo a un ámbito considerado estratégico para el desarrollo productivo y energético del país.

Según se informó mediante un comunicado, la intención es poder coordinar de forma unificada las distintas áreas y organismos que ya trabajan dentro del sector nuclear nacional para poder darle un mayor dinamismo a la ejecución sus políticas. La nueva Secretaría funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El Gobierno destacó que la energía nuclear es un recurso energético clave para la matriz económica del país y que Argentina cuenta “con 75 años de historia” en materia de investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fines civiles.

En el comunicado oficial, el Ejecutivo señaló que Argentina “tiene el potencial para convertirse en la ‘Arabia Saudita del uranio’” y que, para lograr ese objetivo, es necesario que las estrategias productivas de los sectores minero, energético y nuclear estén alineadas bajo una misma órbita.

Quién es el nuevo secretario de Asuntos Nucleares El responsable de conducir la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares será el Federico Ramos Napoli, quien ya tiene experiencia directa en el sector.