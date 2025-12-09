ANSES: A QUIÉNES LES CORRESPONDERÁN $100.000 EN DICIEMBRE Y POR QUÉ
ANSES anunció un bono de $100.000 para diciembre dirigido a ciertos titulares, con el objetivo de reforzar sus ingresos antes de fin de año.
Quiénes podrán cobrar el extra de $100.000 de ANSES
El refuerzo de $100.000 de ANSES se abonará únicamente a quienes cobren la Asignación por Matrimonio, un beneficio único para titulares del sistema formal. No es un pago general, sino un apoyo específico para gastos relacionados con el evento familiar.
Requisitos para recibir el extra de $100.000
Podrán acceder:
- Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)
- Titulares de Prestación por Desempleo dentro del SUAF
- Trabajadores temporarios o eventuales declarados
- Personas protegidas por ART incluidas en asignaciones familiares
- Documentación obligatoria: partida de matrimonio emitida por el Registro Civil.
Excluidos: beneficiarios de AUH y titulares monotributistas de categorías bajas, ya que no forman parte del SUAF tradicional.
Montos actualizados y cómo se compone el pago
Con el ajuste del 2,08% aplicado en noviembre, las APU quedan de la siguiente manera: Matrimonio $104.279 por titular más $100.000 de refuerzo, Nacimiento $69.519 y Adopción $417.116. El refuerzo se abonará en diciembre en un único pago, sin requerir trámites adicionales.