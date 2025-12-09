ANSES: A QUIÉNES LES CORRESPONDERÁN $100.000 EN DICIEMBRE Y POR QUÉ

Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)

Titulares de Prestación por Desempleo dentro del SUAF

Trabajadores temporarios o eventuales declarados

Personas protegidas por ART incluidas en asignaciones familiares

Documentación obligatoria: partida de matrimonio emitida por el Registro Civil.

Excluidos: beneficiarios de AUH y titulares monotributistas de categorías bajas, ya que no forman parte del SUAF tradicional.

Montos actualizados y cómo se compone el pago

Con el ajuste del 2,08% aplicado en noviembre, las APU quedan de la siguiente manera: Matrimonio $104.279 por titular más $100.000 de refuerzo, Nacimiento $69.519 y Adopción $417.116. El refuerzo se abonará en diciembre en un único pago, sin requerir trámites adicionales.