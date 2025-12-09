LA REFORMA LABORAL ELIMINARÍA EL CONCEPTO DE HORAS EXTRAS: CÓMO ES EL «BANCO DE HORAS»

El Gobierno volverá a la carga esta semana con su agenda parlamentaria con la confianza de tener un Congreso «violeta» dado que este miércoles votarán decenas de diputados y senadores oficialistas. Entre las primeras batallas está la reforma laboral, que incluiría la introducción de modificaciones clave el los contratos de trabajo, como la creación de un «banco de horas» que reemplazaría al concepto de horas extras.

Pero, ¿qué es y cómo funciona el «banco de horas»? Como quien ahorra en el ítem más preciado, que es el tiempo, los trabajadores podrían acordar en un contrato escrito cuántas serán horas trabajarían por semana, más allá de la «jornada convencional» estipulada en sus convenios colectivos.

El sistema permitiría registrar cuánto trabajaría una persona por día y a partir de ese dato se pactaría la compensación y la distribución de las mismas en una semana, siempre teniendo en cuenta los períodos mínimos de descanso pautados por ley, tanto diarios como semanales.

Siguiendo ejemplos como el aplicado en Grecia, donde se acaba de aprobar la jornada laboral de 13 horas, la idea forma parte del Proyecto de Ley de Modernización Laboral que el Gobierno enviará al Congreso tras dialogar con empresarios y representantes de los gremios.