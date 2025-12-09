CAPITÁN SOLARI SECUESTRARON DOS ARMAS DE FUEGO TRAS LA VIRALIZACIÓN DE UN VIDEO

El hecho ocurrió en la Legua 87.

Esta siesta, alrededor de las 13:30, efectivos de la Comisaría Capitán Solari secuestraron dos armas de fuego que fueron vistas en un video viralizado en redes sociales. En el video, un hombre portaba las armas junto a un grupo de personas y mediante la investigación, los agentes averiguaron que el hecho ocurrió en un campo ubicado en la Legua 87.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con dos ciudadanos quienes informaron sobre la situación y los efectivos procedieron al secuestro de las dos armas de fuego de aire comprimido por “Supuesta Infracción al Artículo 41° y 42° del Código de Faltas”.

