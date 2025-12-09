CHUBUT: TENÍA UN PROBLEMA CON UN COMPAÑERO DE TRABAJO Y LO MATÓ DE UNA PUÑALADA
El crimen ocurrió en la casa del agresor, ubicada el barrio Ferroviario de Comodoro Rivadavia. El atacante ya está detenido.
La escalada de violencia fue tal que Vilchez terminó por apuñalar en el cuello a Ortiz, que se había bajado del auto en la puerta de la casa sobre la calle Óscar Alustiza, en el barrio Ferroviario de Comodoro Rivadavia, también conocido como «Kilómetro 5».
Fuentes judiciales señalaron que la causa cambiará de carátula, lo que da a entender que se extenderá el período de 30 días de prisión preventiva que pesaba contra Ortiz. Hasta la fecha no trascendió si hubo algún hecho específico que provocó el viaje de Ortiz a la casa de Vilchez, ni la reacción violenta del hombre.