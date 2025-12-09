Chubut: tenía un problema con un compañero de trabajo y lo mató de una puñalada

Un hombre de Comodoro Rivadavia, Chubut, murió el lunes de esta semana como consecuencia de la puñalada que le dio su compañero de trabajo el viernes pasado. El agresor, que ya está detenido, arrastraba un conflicto con la víctima que terminó en tragedia.

Medios de Chubut informaron esta semana que la víctima, identificada como Nelson Ortiz, era empleado de Correo Argentino de Chubut, donde compartía su labor con el agresor, llamado Tomás Eloy Cárdenas Vílchez.

Los hombres estaban muy lejos de ser mejores compañeros y su encono era personal, pero la situación llegó a su climax el viernes pasado, después de las 20.30, cuando Ortiz se presentó en la casa de Vilchez a bordo de un Uber para enfrentarlo por sus temas pendientes.

La escalada de violencia fue tal que Vilchez terminó por apuñalar en el cuello a Ortiz, que se había bajado del auto en la puerta de la casa sobre la calle Óscar Alustiza, en el barrio Ferroviario de Comodoro Rivadavia, también conocido como «Kilómetro 5».

Según informó el sitio ADN Sur, de Chubut, la madre de Vilchez llamó a la ambulancia en un intento por salvar a la víctima de su hijo, y Ortiz fue trasladado primero al Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia, y luego al Hospital Regional, donde murió.