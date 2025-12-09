SECHEEP AVANZA CON OBRAS ELÉCTRICAS CLAVES EN LA CHACRA 09 DE JUAN J. CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las intervenciones permitirán abastecer de energía a una nueva estación de bombeo de agua potable y beneficiar inicialmente a más de 120 familias, cifra que podría superar las 350, a medida que los lotes sean ocupados.

La empresa SECHEEP continúa ejecutando una serie de obras claves en la Chacra 09 de Juan José Castelli, con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano de la zona y asegurar un servicio eléctrico seguro, confiable y con capacidad para futuras expansiones.

La fase inicial incluyó la construcción de 3.040 metros de Línea Aérea de Media Tensión (13,2 kV). Además, se instalaron dos subestaciones transformadoras: una subestación monoposte de 63 KVA, destinada a alimentar la planta de bombeo de agua potable que abastecerá a la localidad de Zaparinqui y una subestación biposte de 400 KVA, destinada a suministrar energía a las nuevas viviendas de la Chacra 09.

Desde este lunes comenzó la etapa complementaria de la obra, destinada a llevar energía eléctrica directamente a cada vivienda. Para ello, se habilitan dos salidas en Baja Tensión desde la subestación y se construyen Líneas Aéreas en Baja Tensión con conductor preensamblado, distribuidas a lo largo de toda la Chacra 09.

Los trabajos incluyen:

-360 metros de línea con conductor 3×95+50+25 mm²

-120 metros con 3×70+50+25 mm²

-1.750 metros con 3×50+50+25 mm²

-150 metros con 2×25 mm². Estas obras permitirán mejorar la calidad del servicio eléctrico en Castelli y asegurar que más de 120 familias cuenten con acceso a energía segura, estable y eficiente, además de garantizar el funcionamiento de la estación de bombeo que abastecerá de agua potable en cantidad y calidad a Zaparinqui.

Compromiso con el desarrollo y la calidad del servicio

La empresa SECHEEP reafirma la prestación de un servicio acorde a las necesidades de los chaqueños, acompañando el desarrollo urbano y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades de la región.

