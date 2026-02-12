RESISTENCIA: UN CAMION ATROPELLO Y MATO A UN HOMBRE EN LA VIA PUBLICA

Un siniestro vial fatal se registró este miércoles en la provincia de Chaco . La tragedia ocurrió alrededor de las 17.30 en la intersección de avenida Alvear y Colectora Victorio Pereyra en la capital, donde un hombre perdió la vida luego de ser embestido por un camión mientras caminaba por el sector.

El rodado involucrado es un camión Volkswagen Meteoro de color blanco , perteneciente a una empresa de transporte con base en la provincia de Córdoba . Era conducido por un hombre de 56 años, oriundo de Río Ceballos, quien fue demorado y quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

La víctima del accidente fue identificada como Juan Molina, de 56 años , con domicilio en la capital chaqueña. Según los primeros datos y testimonios recogidos en el lugar, el peatón se desplazaba a pie cuando fue impactado por un vehículo de gran porte , lo que provocó su fallecimiento inmediato.

Tras el hecho, efectivos policiales, peritos y personal de emergencias montaron un operativo para preservar la escena y avanzar con las tareas que permitan reconstruir la mecánica del accidente. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 11° Metropolitana de la Policía del Chaco.

A pesar de la rápida llegada de los equipos de asistencia, los profesionales confirmaron que el peatón ya no presentaba signos vitales. Luego, el cuerpo fue retirado por el servicio tanatológico para continuar con los procedimientos legales.

Disturbios tras la tragedia

Luego de la tragedia, familiares de la víctima se hicieron presentes en el lugar. En medio del dolor y la conmoción, se enfrentaron a las fuerzas policiales.

En un video publicado por el sitio Noticiero9oficial se puede apreciar a un hombre, que sería el hijo de la víctima, que pide poder ver a su padre. “Es mi papá”, se escucha gritar al muchacho visiblemente conmocionado.

La Justicia avanzará ahora con las pericias para determinar cómo ocurrió el choque y si existieron responsabilidades en este lamentable episodio que vuelve a encender la alarma sobre la seguridad vial.