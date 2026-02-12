Quitilipi DETIENEN A UN JOVEN CON 70 DOSIS DE COCAÍNA TRAS DENUNCIA DE VECINOS

En la madrugada de este jueves, personal de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas (C.O.M.), en un operativo conjunto con el servicio externo de la Comisaría de Quitilipi, procedió a la aprehensión de un hombre que comercializaba estupefacientes en la vía pública.

El procedimiento se desencadenó alrededor de las 06:00 horas, luego de que residentes del Barrio Quinta N°49 alertaran a las autoridades sobre la presencia de un individuo realizando maniobras de venta de droga en la intersección de las calles Juan de Garay y Curupaytí.

Tras un patrullaje por la zona, los efectivos individualizaron a un joven de 22 años, oriundo de la provincia de Santa Fe, quien se encontraba en la vereda de un domicilio. Al momento de la intervención, se solicitó la colaboración de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña para realizar las pruebas de campo correspondientes.

Como resultado de la requisa, se incautaron 70 envoltorios de polietileno (conocidos como «bochitas») que contenían una sustancia blanquecina. El pesaje oficial arrojó un total de 7.1 gramos, confirmándose mediante reactivos químicos que se trataba de cocaína.

La Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli, dispuso la notificación de aprehensión del involucrado bajo la causa de supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737. El demorado y los elementos secuestrados fueron entregados a la guardia de prevención de la unidad local para los fines legales pertinentes.

