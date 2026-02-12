MIRAFLORES «ALJIBES COMUNITARIOS TERMINADOS»

Desde la Municipalidad de Miraflores, hemos completado la construcción de cisternas comunitarias en Techat 2, Techat 1 y Lote N° 16, con capacidades de 14.000, 15.000 y 16.000 litros, respectivamente.

Familia Beneficiarias: – Techat 2: Luján Quintana, Egidio Martinez, Faustino Martinez, Familia Pajal y más – Techat 1: Gallardo Apolinario, José Quintana, Carlos Gallardo Félix Misec, Aranda Basilio, entre otros – Lote N° 16: Quintana Gregorio, Ciro Faustino, Julián Santos, entre otras

Estos depósitos permiten almacenar agua para consumo humano y para las huertas orgánicas comunitarias, impulsando el desarrollo productivo integral de la comunidad.

El agua almacenada no solo es para consumo, sino también para producir y comercializar excedentes.

Además se construyó una cisterna para la escuela de enseñanza primaria N° 819 anexo 1 en el Lote N° 25, una cisterna para la Familia de Felipa Ramallo, y se refacciono 5 Cisternas en la zona de Techat

